Ух, яка: учасниця "Холостяка-11" у відвертому боді блиснула сексуальним декольте і оголеним животом

Ух, яка: учасниця "Холостяка-11" у відвертому боді блиснула сексуальним декольте і оголеним животом

Джессіка Чегі у звабливому образі сходила до ресторану.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Джессіка Чегі – продемонструвала в Instagram новий сексуальний аутфіт, в якому вона сходила до ресторану.

Красуня одягла чорне відверте боді з металічною фурнітурою. Воно мало сексуальне декольте та виріз, який оголював її плаский живіт.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

Верх дівчина поєднала із чорними штанями-кльош та чорним гостроносим взуттям. В руці вона тримала клатч кольору металік.

Волосся Джессіка уклала у гарну зачіску з локонами і зробила ніжний макіяж з чорними стрілками. У вухах були елегантні сережки.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

"Нехай наше життя буде наповнене лише яскравими емоціями", - підписала знімки Чегі.

Раніше Джессіка показала знімок із стильної фотосесії, в якій вона постала у сексуальному образі спокусниці. Чегі позувала, присівши, у баклажановій обтислій сукні міді з розрізом, який дозволив продемонструвати стрункі ноги.

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