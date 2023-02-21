Ух яка: учасниця шоу "Холостяк-12" у боді продемонструвала сексуальні форми

Учасниця реалітішоу "Холостяк-12" - Марина Голд – показала в Instagram нові пляжні знімки, які зробила інша учасниця проєкту Вікторія Варлей.

Марина спокусливо позувала на узбережжі. Вона була мокра і забруднена у пісок. На ній було чорне обтисле сітчасте боді, яку ідеально підкреслило її сексуальні форми.

Марина Голд/Instagram

Лук дівчина доповнила кольє з камінням і насиченим макіяжем із акцентом на очах.

Марина Голд/Instagram

"Марина - жіночий аналог рідкісного давньоримського чоловічого імені Марін, що походить від латинського слова marīnus, яке в перекладі означає "морський". Обожнюю океан, море, воду… вона мене заспокоює. З самого дитинства, коли я була біля води я мріяла і загадувала бажання. Не знаю чому, Але всі вони з часом здійснювались. Така велика сила і енергія води", - підписала фото Марина.

Нагадаємо, а Вікторія Варлей позувала на пляжі біля пальми і з кокосом у руці. На ній був нюдовий прозорий кроптоп, крізь який вона блиснула пишшними грудьми.

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