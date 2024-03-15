Ух, яка: зірка реаліті у білому купальнику похизувалася сексуальним бюстом

Емма Ернан любить фотографуватися у купальниках.
Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – поділилася з підписниками в Instagram пікантним знімком з відпочинку біля басейну.
Білявка позувала у білому суцільному купальнику на блискавці з відвертим декольте, яке ідеально підкреслило її пишні і сексуальні груди. Емма також похизувалася стрункими ногами.
Свій лук Ернан доповнила хвилястим укладанням і сонцезахисними окулярами.
Нагадаємо, раніше Емма Ернан позувала на фото у чорній мінісукні з рюшами і пікантним декольте.
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