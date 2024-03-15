Ух, яка: зірка реаліті у білому купальнику похизувалася сексуальним бюстом

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – поділилася з підписниками в Instagram пікантним знімком з відпочинку біля басейну.

Білявка позувала у білому суцільному купальнику на блискавці з відвертим декольте, яке ідеально підкреслило її пишні і сексуальні груди. Емма також похизувалася стрункими ногами.

Емма Ернан

Свій лук Ернан доповнила хвилястим укладанням і сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, раніше Емма Ернан позувала на фото у чорній мінісукні з рюшами і пікантним декольте.

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