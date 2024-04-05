Ух, яка: зірка реаліті у червоній мінісукні продемонструвала сексуальне декольте

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – опублікувала в Instagram гарне селфі.

Білявка постала перед дзеркалом у яскраво-червоній мінісукні, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Головним акцентом у її образі було сексуальне декольте.

Емма Ернан

Лук Ернан доповнила зачіскою з легкими локонами, макіяжем із пишними віями і прикрасами. Біля неї стояла червона сумка від Chanel.

Нагадаємо, раніше Емма Ернан показала пікантне фото у рожевому бікіні з відпочинку у Мексиці.

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