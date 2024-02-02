Ух, яке декольте: британська модель у чорній сукні продемонструвала пишні груди

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Меган Бартон Генсон – виклала в Instagram нові знімки. Красуня продемонструвала звабливий образ, у якому вона сходила на вечірку.

Меган одягла чорну довгу сукню з відвертим декольте, яке чудово підкреслило її пишні сексуальні груди.

Меган Бартон Генсон/Instagram

Модель доповнила вбрання чорними гостроносими чоботами на шпильках. Позуючи в автівці, дівчина оголила ноги.

Меган Бартон Генсон/Instagram

Генсон зробила ідеально рівне укладання, макіяж із акцентом на очах, шию вона прикрасила золотими ланцюжками, а руки – браслетами і каблучками.

Нагадаємо, раніше Меган Бартон Генсон приміряла чорну мінісукню, прикрашену стразами.

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