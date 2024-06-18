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Ух, які: британська модель у чорному бікіні похизувалася сексуальними сідницями

Ух, які: британська модель у чорному бікіні похизувалася сексуальними сідницями

Ух, які: британська модель у чорному бікіні похизувалася сексуальними сідницями

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі потішила підписників новою порцією гарячого контенту.

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram пікантні кадри з фотосету під відпочинку. Позувала вона біля шезлонгів на тлі пальм.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Цього разу білявка постала у мініатюрному чорному бікіні на зав'язках. Спочатку вона позувала у чорному парео, яке потім зняла і продемонструвала на камеру свої пружні і сексуальні сідниці.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Свій пляжний лук Арабелла доповнила масивним металевим кольє на шиї і золотими браслетами на руках.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі позувала у синьому купальнику з яскравим принтом і жовтими зав'язками. 

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