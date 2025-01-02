Ух, які: Демі Роуз у шоколадному бікіні похизувалася спокусливими сідницями

Британська модель показала фото з відпочинку на іспанському острові.
Давно Демі Роуз не тішила своїх підписників гарячими знімками. І ось красуня поділилася у соцмережі пікантними фото з відпочинку на Ібіці.
Модель спокусливо позувала біля басейну у розкішному бікіні, яке складалося з шоколадних стрингів та ліфа з намистин. Демі похизувалася своїми пишними і сексуальними сідницями.
А ще дівчина продемонструвала на камеру спокусливе декольте.
Пляжний лук Роуз доповнила намистом на шию і талію. У неї було розпущене волосся, блакитний манікюр, лаконічні сережки у вухах і каблучки на пальцях.
Нагадаємо, Демі Роуз оголеною похизувалася сексуальними вигинами тіла.
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