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Ух, які: Демі Роуз у шоколадному бікіні похизувалася спокусливими сідницями

Ух, які: Демі Роуз у шоколадному бікіні похизувалася спокусливими сідницями

Ух, які: Демі Роуз у шоколадному бікіні похизувалася спокусливими сідницями

Демі Роуз

Британська модель показала фото з відпочинку на іспанському острові.

Давно Демі Роуз не тішила своїх підписників гарячими знімками. І ось красуня поділилася у соцмережі пікантними фото з відпочинку на Ібіці.

Модель спокусливо позувала біля басейну у розкішному бікіні, яке складалося з шоколадних стрингів та ліфа з намистин. Демі похизувалася своїми пишними і сексуальними сідницями.

Демі Роуз / ©
Демі Роуз

А ще дівчина продемонструвала на камеру спокусливе декольте.

Демі Роуз / ©
Демі Роуз

Пляжний лук Роуз доповнила намистом на шию і талію. У неї було розпущене волосся, блакитний манікюр, лаконічні сережки у вухах і каблучки на пальцях.

Нагадаємо, Демі Роуз оголеною похизувалася сексуальними вигинами тіла.

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