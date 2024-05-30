Ух, які ноги: зірка реаліті у світло-лавандовому бікіні покаталася на велосипеді

Емма Ернан показала нові знімки з відпустки на приватному острові.
Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – не втомлюється тішити фоловерів в Instagram новим контентом із відпочинку.
Цього разу красуня сфотографувалася під час прогулянки на велосипеді узбережжям. Каталася вона у світло-лавандовому бікіні, у якому її фігура мала сексуальний і підтягнутий вигляд.
А ще Емма похизувалася стрункими довгими ногами.
Свій лук Ернан доповнила сонцезахисними окулярами, сережками-кільцями і в'єтнамками.
Нагадаємо, Емма Ернан у червоному бікіні із зав'язками і вишневому бомбер похизувалася пишним бюстом.
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