Ух, які ноги: зірка реаліті у світло-лавандовому бікіні покаталася на велосипеді

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – не втомлюється тішити фоловерів в Instagram новим контентом із відпочинку.

Цього разу красуня сфотографувалася під час прогулянки на велосипеді узбережжям. Каталася вона у світло-лавандовому бікіні, у якому її фігура мала сексуальний і підтягнутий вигляд.

Емма Ернан/Instagram

А ще Емма похизувалася стрункими довгими ногами.

Емма Ернан/Instagram

Свій лук Ернан доповнила сонцезахисними окулярами, сережками-кільцями і в'єтнамками.

Емма Ернан/Instagram

Нагадаємо, Емма Ернан у червоному бікіні із зав'язками і вишневому бомбер похизувалася пишним бюстом.

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