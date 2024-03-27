Ух, які: порноакторка у відвертому купальнику похизувалася сексуальними сідницями

Акторка фільмів для дорослих вирішила продемонструвати підписникам свою гордість – пружну п'яту точку.

Порноакторка Livv Fitt поділилася з фоловерами в Instagram пікантними світлинами з відпочинку. Вона влаштувала собі фотосет на терасі з виглядом на водойму і місто.

Livv Fitt/Instagram

Перед фотокамерою білявка позувала у відвертому чорному купальнику з оголеною спиною, білих шкарпетках і чорних кросівках. Дівчина похизувалася стрункою фігурою і пружними сексуальними сідницями.

Livv Fitt/Instagram

У Лів було укладання з мокрим ефектом і відсутній макіяж на обличчі.

Нагадаємо, Livv Fitt на захід у Лас-Вегасі прийшла у відвертому леопардовому кетс'юті з ланцюжками, який оголював її живіт і п'яту точку.

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