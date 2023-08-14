Ух ти, яка: американська співачка прийшла на бранч у сукні з глибоким і сексуальним декольте

Співачка і засновниця американського гурту Destiny's Child – Келлі Роуленд – відвідала бранч Black Excellence, який організували на її честь у Лос-Анджелесі.

На івенті Келлі з'явилася в ефектному аутфіті. На ній була приталена сукня від бренду Georges Hobeika, яка складалася зі світлого верху з драпуванням і бантом спереду та бежевої спідниці, розшитої камінням у вигляді квітів. Головним акцентом у її образі було глибоке і сексуальне декольте.

Келлі Роуленд / Фото: Getty Images

Вбрання Роуленд доповнила босоніжками з камінням. Вона зробила гарну зачіску з локонами, макіяж із пишними віями, вуха прикрасила великими сережками, а руку – каблучкою і браслетом.

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