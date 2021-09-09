Ухти, яка: Тіна Кароль у штанному костюмі знялася у цікавій фотосесії

Ухти, яка: Тіна Кароль у штанному костюмі знялася у цікавій фотосесії

Співачка змінила жіночні сукні на строгі штанні костюми.

Тіна Кароль знялася у новій цікавій фотосесії авторства Natalia Kurgan. Артистка змінила сексуальні сукні на ділові штанні костюми.

Перед об'єктивом фотокамери Тіна постала у білому костюмі-трійці у тонку смужку із золотими ґудзиками і в чорній сорочці. Костюм складався з жакета, жилетки і штанів-кльош.

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Вбрання вона доповнила лакованими туфлями на шпильках. Позувала зірка на коричневому шкіряному дивані і в закладі.

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Потім Кароль з'явилася у чорному костюмі з прямими штанями і в чорній сорочці.

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Волосся її було укладене в акуратну зачіску, а на обличчі був ніжний макіяж. Експеримент зі стилем вийшов чудовим.

Нагадаємо, раніше Тіна захопила розкішним образом у сукні з дорогоцінними каменями і воланами вагою 10 кг.

Тіна Кароль / Instagram фан-гурту Тіни Кароль

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