Ухти, яка: Тіна Кароль у штанному костюмі знялася у цікавій фотосесії

Співачка змінила жіночні сукні на строгі штанні костюми.
Тіна Кароль знялася у новій цікавій фотосесії авторства Natalia Kurgan. Артистка змінила сексуальні сукні на ділові штанні костюми.
Перед об'єктивом фотокамери Тіна постала у білому костюмі-трійці у тонку смужку із золотими ґудзиками і в чорній сорочці. Костюм складався з жакета, жилетки і штанів-кльош.
Вбрання вона доповнила лакованими туфлями на шпильках. Позувала зірка на коричневому шкіряному дивані і в закладі.
Потім Кароль з'явилася у чорному костюмі з прямими штанями і в чорній сорочці.
Волосся її було укладене в акуратну зачіску, а на обличчі був ніжний макіяж. Експеримент зі стилем вийшов чудовим.
Нагадаємо, раніше Тіна захопила розкішним образом у сукні з дорогоцінними каменями і воланами вагою 10 кг.
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