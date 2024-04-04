Ух ти, яка: Жасмін Тукс блиснула фігурою в ефектному бронзовому бікіні

33-річна топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Жасмін Тукс – стала зіркою весняної промокампанії бренду купальників Monday Swimwear. Вона приміряла ефектне бронзове бікіні з золотими кільцями, яке гарно підкреслило її струнку фігуру.

Фото: Instagram Жасмін Тукс

Фото: Instagram Жасмін Тукс

Волосся моделі зібрали в тугий пучок, а на шкіру нанесли шиммер.

Фото: Instagram Жасмін Тукс

Фото: Instagram Жасмін Тукс

"Таємна муза золотої години", – підписала фото модель. Зазначимо, золота година – це час перед заходом сонця, коли денне світло видається м'яким і трохи червонуватим, це улюблений час фотографів.

Нагадаємо, раніше топмодель Жасмін Тукс похизувалася підтягнутими сідницями. Вона показала серію знімків, зроблених біля басейну.

Жасмін Тукс / Фото: Instagram Жасмін Тукс

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