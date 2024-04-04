Ух ти, яка: Жасмін Тукс блиснула фігурою в ефектному бронзовому бікіні

Американка знялася в рекламі купальників.
33-річна топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Жасмін Тукс – стала зіркою весняної промокампанії бренду купальників Monday Swimwear. Вона приміряла ефектне бронзове бікіні з золотими кільцями, яке гарно підкреслило її струнку фігуру.
Волосся моделі зібрали в тугий пучок, а на шкіру нанесли шиммер.
"Таємна муза золотої години", – підписала фото модель. Зазначимо, золота година – це час перед заходом сонця, коли денне світло видається м'яким і трохи червонуватим, це улюблений час фотографів.
Нагадаємо, раніше топмодель Жасмін Тукс похизувалася підтягнутими сідницями. Вона показала серію знімків, зроблених біля басейну.
Читайте також:
- У чорній максі-сукні та прозорих мюлях: Жасмін Тукс сфотографували біля бутіка
- Весілля "ангелів": у яких сукнях моделі Victoria's Secret виходили заміж
- В оксамитовому міні та мюлях на шпильці: Жасмін Тукс сходила на модний показ
- В білому купальнику: вагітна Жасмін Тукс показала, як змінилася її постава