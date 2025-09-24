ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Шоу-бізнес
185
1 хв

Ух, яка: зірка реаліті шкіряною мінісукнею шоколадного кольору підкреслила спокусливі форми

Єва Гейл обрала вбрання, яке ідеально акцентувало увагу на її фігурі «пісочний годинник».

Аліна Онопа
Єва Гейл

Єва Гейл

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» і сестра Джессіки Гейл — Єва Гейл — опублікувала в Instagram цікаве відео, яке вона зняла у вбиральні ресторану. На ньому білявка похизувалася сексапільним аутфітом, у якому вона прийшла на вечірку.

Перед дзеркалом Єва постала у шкіряній обтислій сукні максі шоколадного кольору без рукавів, яка ідеально підкреслила її пишні спокусливі форми. Гейл зробила укладання з локонами, вечірній макіяж, молочний манікюр і завершила лук золотими прикрасами. Вона мала ефектний вигляд.

«Лондонські ночі», - підписала відео Єва.

Нагадаємо, Єва Гейл прогулялася Лондоном у мініатюрній сукні у дрібний блакитний квітковий принт.

