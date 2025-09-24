- Дата публікації
Ух, яка: зірка реаліті шкіряною мінісукнею шоколадного кольору підкреслила спокусливі форми
Єва Гейл обрала вбрання, яке ідеально акцентувало увагу на її фігурі «пісочний годинник».
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» і сестра Джессіки Гейл — Єва Гейл — опублікувала в Instagram цікаве відео, яке вона зняла у вбиральні ресторану. На ньому білявка похизувалася сексапільним аутфітом, у якому вона прийшла на вечірку.
Перед дзеркалом Єва постала у шкіряній обтислій сукні максі шоколадного кольору без рукавів, яка ідеально підкреслила її пишні спокусливі форми. Гейл зробила укладання з локонами, вечірній макіяж, молочний манікюр і завершила лук золотими прикрасами. Вона мала ефектний вигляд.
«Лондонські ночі», - підписала відео Єва.
Нагадаємо, Єва Гейл прогулялася Лондоном у мініатюрній сукні у дрібний блакитний квітковий принт.