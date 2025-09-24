Ух, яка: зірка реаліті шкіряною мінісукнею шоколадного кольору підкреслила спокусливі форми

Єва Гейл

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» і сестра Джессіки Гейл — Єва Гейл — опублікувала в Instagram цікаве відео, яке вона зняла у вбиральні ресторану. На ньому білявка похизувалася сексапільним аутфітом, у якому вона прийшла на вечірку.

Перед дзеркалом Єва постала у шкіряній обтислій сукні максі шоколадного кольору без рукавів, яка ідеально підкреслила її пишні спокусливі форми. Гейл зробила укладання з локонами, вечірній макіяж, молочний манікюр і завершила лук золотими прикрасами. Вона мала ефектний вигляд.

«Лондонські ночі», - підписала відео Єва.

