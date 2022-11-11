Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Укладання, як у Дженніфер Еністон: акторка показала, як зробити зачіску за дві хвилини

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1154
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Укладання, як у Дженніфер Еністон: акторка показала, як зробити зачіску за дві хвилини

Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

Багато років зачіска, як у Рейчел із "Друзів" була дуже популярна. А шанувальниці Дженніфер Еністон несли до своїх майстрів фотографію героїні серіалу, щоб повторити цей шедевр.

Насправді Дженніфер Еністон не часто експериментує зі своєю зачіскою. Вона носить середню довжину волосся, трохи їх освітлює, а її стиліст з волосся Кріс МакМіллан завжди робить їй бездоганні укладання для червоних доріжок.

Дженніфер запустила свій власний бренд з догляду за волоссям LolaVie і днями своїм підписникам в Instagram показала, як можна швидко за лічені хвилини зробити гарне укладання. Соціальні мережі акторка не любить, про що нещодавно ще раз заявила в інтерв'ю для журналу Allure, але іноді чимось там все ж таки ділиться зі своїми шанувальниками.

Знімками з нової фотосесії для Allure Дженніфер Еністон також ділилася у своєму блогу. На обкладинці глянцю зірка з'явилася у крихітному бікіні від Chanel.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1154
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація