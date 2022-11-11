Укладання, як у Дженніфер Еністон: акторка показала, як зробити зачіску за дві хвилини

Багато років зачіска, як у Рейчел із "Друзів" була дуже популярна. А шанувальниці Дженніфер Еністон несли до своїх майстрів фотографію героїні серіалу, щоб повторити цей шедевр.

Насправді Дженніфер Еністон не часто експериментує зі своєю зачіскою. Вона носить середню довжину волосся, трохи їх освітлює, а її стиліст з волосся Кріс МакМіллан завжди робить їй бездоганні укладання для червоних доріжок.

Дженніфер запустила свій власний бренд з догляду за волоссям LolaVie і днями своїм підписникам в Instagram показала, як можна швидко за лічені хвилини зробити гарне укладання. Соціальні мережі акторка не любить, про що нещодавно ще раз заявила в інтерв'ю для журналу Allure, але іноді чимось там все ж таки ділиться зі своїми шанувальниками.

Знімками з нової фотосесії для Allure Дженніфер Еністон також ділилася у своєму блогу. На обкладинці глянцю зірка з'явилася у крихітному бікіні від Chanel.

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