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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
1 хв

Уклала гарне сиве волосся і одягла лавандову сукню: акторка Гіларі Бертон вийшла у світ

Вона мала дуже яскравий вигляд у цій коктейльній сукні з воланом.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Гіларі Бертон

Гіларі Бертон / © Associated Press

Наразі акторці Гіларі Бертон уже 42 роки і вона практично не знімається в кіно, проте однією з її найбільш проривних робіт стала роль у підлітковому серіалі One Tree Hill, який в Україні транслювався під назвою «Школа виживання». Це шоу виходило на екрани у 2003–2009 роках і зробило акторів, які зіграли в ньому, зірками того часу.

Цього тижня Гіларі зробила рідкісний вихід у світ — завітала на захід AMC Networks Upfront у Нью-Йорку. Перед камерами вона з’явилася в коктейльній лавандовій сукні-бюстьє.

Гіларі Бертон / © Associated Press

Гіларі Бертон / © Associated Press

Це однотонне вбрання ідеально сиділо на Гіларі, а прикрашав його лише волан спереду на спідниці.

Образ акторка доповнила золотими прикрасами та аксесуарами, а також зробила макіяж очей тінями, які відповідали кольору її вбрання. Також вона уклала своє густе сиве волосся в об’ємну зачіску.

Гіларі Бертон / © Associated Press

Гіларі Бертон / © Associated Press

Захід Гіларі відвідала з чоловіком — актором Джеффрі Діном Морганом. Вони разом ще від 2009 року і виховують двох дітей.

Гіларі Бертон і Джеффрі Дін Морган / © Associated Press

Гіларі Бертон і Джеффрі Дін Морган / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
186
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