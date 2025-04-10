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- Шоу-бізнес
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Уклала гарне сиве волосся і одягла лавандову сукню: акторка Гіларі Бертон вийшла у світ
Вона мала дуже яскравий вигляд у цій коктейльній сукні з воланом.
Наразі акторці Гіларі Бертон уже 42 роки і вона практично не знімається в кіно, проте однією з її найбільш проривних робіт стала роль у підлітковому серіалі One Tree Hill, який в Україні транслювався під назвою «Школа виживання». Це шоу виходило на екрани у 2003–2009 роках і зробило акторів, які зіграли в ньому, зірками того часу.
Цього тижня Гіларі зробила рідкісний вихід у світ — завітала на захід AMC Networks Upfront у Нью-Йорку. Перед камерами вона з’явилася в коктейльній лавандовій сукні-бюстьє.
Це однотонне вбрання ідеально сиділо на Гіларі, а прикрашав його лише волан спереду на спідниці.
Образ акторка доповнила золотими прикрасами та аксесуарами, а також зробила макіяж очей тінями, які відповідали кольору її вбрання. Також вона уклала своє густе сиве волосся в об’ємну зачіску.
Захід Гіларі відвідала з чоловіком — актором Джеффрі Діном Морганом. Вони разом ще від 2009 року і виховують двох дітей.