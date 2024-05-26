Уклала сивий чубчик в елегантну хвилю: Енді Макдавелл на закритті Каннського кінофестивалю

Її поява на цьому кінофестивалі вже традиційна.
Зірка "Дня бабака" 66-річна акторка Енді Макдавелл відвідала Канни. Цього року акторка вийшла на червону доріжку 77-го Міжнародного кінофестивалю.
У день закриття заходу Енді продемонструвала вбрання розкішного кобальтового кольору — це була довга сукня зі складками.
Також у цього однотонного вбрання була довга спідниця та кейп-накидка на один бік, яка затуляла руку.
Від прикрас у цьому образі Енді відмовилася, як і від яскравого макіяжу та манікюру. Вона тільки зробила елегантну зачіску — зібрала своє розкішне сиве волосся і уклала чубчик у хвилю.
Днем раніше акторка прийшла на показ фільму "Найцінніший вантаж" (The Most Precious of Cargoes) у гламурній сукні з лелытками та бісером від Prada, яку також прикрашали незвичайні широкі рукави. Волосся вона того разу розпустила.
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