Уклала сивий чубчик в елегантну хвилю: Енді Макдавелл на закритті Каннського кінофестивалю

Зірка "Дня бабака" 66-річна акторка Енді Макдавелл відвідала Канни. Цього року акторка вийшла на червону доріжку 77-го Міжнародного кінофестивалю.

У день закриття заходу Енді продемонструвала вбрання розкішного кобальтового кольору — це була довга сукня зі складками.

Також у цього однотонного вбрання була довга спідниця та кейп-накидка на один бік, яка затуляла руку.

Енді Макдавелл / Фото: Associated Press

Від прикрас у цьому образі Енді відмовилася, як і від яскравого макіяжу та манікюру. Вона тільки зробила елегантну зачіску — зібрала своє розкішне сиве волосся і уклала чубчик у хвилю.

Енді Макдавелл / Фото: Associated Press

Днем раніше акторка прийшла на показ фільму "Найцінніший вантаж" (The Most Precious of Cargoes) у гламурній сукні з лелытками та бісером від Prada, яку також прикрашали незвичайні широкі рукави. Волосся вона того разу розпустила.

Енді Макдавелл / Фото: Getty Images

Енді Макдавелл / Фото: Getty Images

