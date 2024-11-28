Уклав волосся і одягнув костюм: найсексуальніший чоловік 2023 року — Патрік Демпсі — на заході

Актор прибув до Європи, щоби відвідати відкриття магазину.
Зірка медичного серіалу "Анатомія Грей" та фільму "Зачарована" — 58-річний актор Патрік Демпсі — прибув до Іспанії. У Барселоні відбувся фотокол під час відкриття нового бутика швейцарської годинникової компанії TAG Heuer.
Актор, якого у 2023 року видання People назвало найсексуальнішим чоловіком року, одягнув з такої нагоди стильний костюм сірого кольору, який він носив у поєднанні з чорною водолазкою та туфлями на шнурках.
З прикрас Патрік вибрав лише обручку та розкішний годинник. Волосся актор уклав назад.
На захід актор прибув сам, хоча у нього велика родина — дружина та троє дітей. Демпсі вже багато років у шлюбі з візажисткою Джилл Фінк. У пари троє дітей — дочка Талула Файф та сини-близнята Дербі Гейлен та Салліван Патрік.
А ось архівний кадр із весілля актор показав якось на своїй сторінці в Instagram.
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