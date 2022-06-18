"Україна була за два кроки": Дженніфер Еністон розповіла, як складно було зніматися в комедії на тлі війни

"Україна була за два кроки": Дженніфер Еністон розповіла, як складно було зніматися в комедії на тлі війни

14 червня на екрани вийшло продовження популярної комедії "Загадкове вбивство" з Дженніфер Еністон та Адамом Сендлером у головних ролях.

Дженніфер Еністон розповіла People про зйомки фільму "Загадкове вбивство 2". В інтерв'ю Дженніфер пояснила, чому зніматися в продовженні комедії було складно.

Знімання відбувалися в Парижі за часом, вони збіглися з початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Це було три місяці далеко від дому. І це було складно, не тільки тому, що я була далеко від своїх собак. Україна була за два кроки." — сказала акторка.

Дженіфер Еністон / Фото: Associated Press

Еністон зізналася, що, знімаючись у такий час в комедії, відчувала себе "такою некорисною". Еністон рятувала думка про важливість сміху в житті:

"Я нагадала собі, що це те, що потрібно людям. Люди хочуть сміятися. Людям потрібні комедії. Людям подобається на хвилину не думати про погане".

Зірка "Ранкового шоу" також зізналася, що більше не чинить на себе "такого тиску" після того, як пережила пандемію. Всі ці події змусили її трохи змінити погляди на життя:

"Останні пару років навчили всіх нас тому, що не можна паритися через дрібниці, треба дякувати за кожен божий день. Було б добре уповільнити темп і мати можливість сказати: "Я збираюся витратити два місяці на те, щоб переварити те, що я щойно зробив, і подумати про те, що буде далі .... Також важливо думати про те, що вам подобається робити. Тому що у мене було достатньо роботи, від якої я не отримувала задоволення, Було кілька фільмів, в яких я знімалася, і я просто думала: "Ух, я щойно їла Біг Мак на сніданок, обід та вечерю".

Дженіфер Еністон / Фото: Getty Images

"Йдеться про те, як я хочу проводити свій час і з ким я хочу його проводити", — додала вона.

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