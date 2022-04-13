"Україна - це світло": Злата Огнєвіч показала знімки з благодійних концертів у США

"Україна - це світло": Злата Огнєвіч показала знімки з благодійних концертів у США

Артистка виступила на благодійних концертах на підтримку України.

Злата Огнєвіч опублікувала в Instagram фото і відео із благодійних концертів у США, в яких вона взяла участь. Артистка повідомила про завершення першої частини цих концертів.

Злата розповіла, що на них вони зібрали понад 2 мільйони гривень на допомогу Україні. З частини цих надходжень закупили техніку, амуніцію, яку відправлять на передову.

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"Дякую за ініціативу і запрошення на ці концерти @lana_hramakouski @chicago_ua !!! Лана, твоя родина робить великі, добрі справи і я щаслива тебе знати.

Обіймаю всім серцем кожного, хто прийшов, долучився і допоміг Україні боротися за свободу і правду, маю за честь боротися пліч о пліч, бути частиною одного цілого! Дякую волонтерам, партнерам, організаторам.

Найвища цінність нашої країни, найголовніший ресурс – це люди", - написала Злата.

Співачка також повідомила, що у травні вони продовжать виступати з благодійними концертами у США.

"Україна - це світло", - зазначила Огнєвіч.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч разом із іншими зірками підтримала благодійну ініціативу на підтримку української тероборони.

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