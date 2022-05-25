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Українці на фотоколі в Каннах вийшли у футболках із сильними гаслами та закликом звільнити "Тайру"

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Українці на фотоколі в Каннах вийшли у футболках із сильними гаслами та закликом звільнити "Тайру"

Єлизавета Сміт, Максим Наконечний, Дар'я Бассель / Фото: Associated Press

Продюсерка Єлизавета Сміт, режисер Максим Наконечний та продюсерка Дар'я Бассель з'явилися на фотоколі 75-го Каннського кінофестивалю 25 травня, щоб представити фільм "Бачення метелика" (Butterfly Vision).

Своїми образами на Лазуровому узбережжі українці вирішили нагадати гламурному європейському суспільству про повномасштабну війну в Україні, яку три місяці тому розгорнула Росія, і показати те, що зараз відбувається в нашій країні.

Максим одягнув чорну футболку із закликом звільнити українського парамедика Юлію Паєвську "Тайру", яка зараз перебуває в полоні у Росії. Також на ньому була чорна сорочка із зеленим орнаментом, що нагадував українську вишивку, та окуляри з жовто-блакитними лінзами.

Максим Наконечний / © Getty Images
Максим Наконечний / Фото: Getty Images

Варто відзначити і манікюр Максима, на якому написано "Воля".

Максим Наконечний / © Getty Images
Максим Наконечний / Фото: Getty Images

Дар'я та Єлизавета були у чорних футболках з кадрами бомбардування українських міст та гаслами: Ukraine live; Sensitive content. Russians kill Ukrainians. Do you find it offensive and disturbing to talk about this genocide (Чуттєвий контент. Росіяни вбивають українців. Чи вважаєте ви образливими та тривожними розмови про цей геноцид?) Ці фрази — пряме вісилання до соціальних мереж, які блокують контент, що показує жахіття, які чинить російська армія у нашій країні.

Єлизавета Сміт, Максим Наконечний, Дар'я Бассель / © Associated Press
Єлизавета Сміт, Максим Наконечний, Дар'я Бассель / Фото: Associated Press

Фільм, який цього року представляють українці, розповість про жінку-військового на ім'я Лілія. Вона повертається додому з передової після двомісячного полону та виявляє, що вагітна після того, як її зґвалтував наглядач.

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