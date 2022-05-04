"Українці ніколи не погодяться бути рабами": Барських розповів американському Rolling Stone про війну в Україні

В zoom-інтерв'ю співак зізнався, як рятував сім’ю з Херсона, розповів про ставлення до нього українських військових, перші враження від тренувань та найбільше розчарування у житті.

Макс Барських дав інтерв'ю американському виданню Rolling Stone. Артист розповів про війну в Україні. Він, як і кожен українець, до останнього не вірив у можливість повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Ми живемо в 21 столітті, і ніхто не міг подумати, що це станеться. Через декілька днів після 24 лютого я вирішив поговорити зі своєю російською аудиторією через соціальні мережі та поділитися всім, що відбувається. 100% правда, побачена на власні очі. На що я отримав безліч коментарів з ненавистю, повідомлень від колись улюблених шанувальників і побажань смерті мені та всій нації. І це було одне з найбільших розчарувань у моєму житті, чесно кажучи", - сказав Барських виданню.

З початком війни найперше, що зробив співак, - вивіз сім’ю з ще неокупованого Херсону в більш безпечне місце.

"Я вирішив зібрати всіх членів своєї родини і відправити їх за кордон. А дорогою ми вже проїжджали повз російську військову техніку і перестрілки. Божевілля. Це було схоже на якийсь чортів фільм. Я не спав два дні поспіль, перебуваючи за кермом. На третій день я відчув, ніби знаходжусь в наркотичному сп’янінні. З плином часу ти починаєш звикати до всієї цієї ситуації в країні - це жахливо!" – сказав Макс.

Повернувшись до Києва, співак вирішив вступити до лав ЗСУ як резервіст і розпочати військові тренування. З приводу того, чи змінилося життя з того часу та чи відчуває до себе різницю у ставленні побратимів, Макс каже:

"Я не відчуваю статусу знаменитості. Я звичайний українець. Але солдати дуже підтримують. Спочатку вони зі мною фотографувалися і казали: "Добре, тож у нашій команді є всі, а люди з [музичної] індустрії зараз ідуть у військову службу. І це дуже надихає українських хлопців.

Це велика зміна, але знаєте що, мені подобається. І це вчить не забувати, що ти, перш за все, людина. Командир сказав мені: "Це твій вибір. Тобі не потрібно бути тут 100 відсотків часу". Але це було моє рішення".

На запитання журналіста, чи навчився вже користуватися зброєю, Макс відповів, що 70 відсотків свого часу присвячує тренуванням. І зізнається, що не певен, чи вже готовий когось убити. Але, якщо потрібно буде захищати Батьківщину та свій народ - він це зробить.

Нагадаємо, Барських отримав запрошення виступити на Billboard MusicCon, який відбудеться 13-14 травня у Лас-Вегасі. На панелі, яка отримала назву на честь його пісні "Don’t Fuck with Ukraine!", музикант виступить з промовою, у якій з перших вуст розповість міжнародній аудиторії про те, що нині відбувається в Україні.

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