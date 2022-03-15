Українка у Лос-Анджелесі організувала виставку Шевченка, на яку прийшла у футболці з гербом нашої країни

Українка у Лос-Анджелесі організувала виставку Шевченка, на яку прийшла у футболці з гербом нашої країни

Вже три тижні Україна мужньо бореться за право бути вільною та незалежною.

Світові зірки, діячі культури та політики допомагають країні здобути перемогу, а також надають суттєву фінансову підтримку.

Сьогодні, 15 березня, розпочинається виставка "Шевченко: Душа України" на користь України в Immersive Van Gogh Los Angeles у Лос-Анджелесі.

Карина Смірнофф / Getty Images

Виставка відбудеться у шести містах Північної Америки. Колишня учасниця "Танців із зірками" Карина Смірнофф, яка народилася в Україні, у Харкові та носила прізвище Смірнова, була серед тих, хто допоміг відкрити виставку. Вона сказала, що те, що відбувається з українським народом, несамовито, пише abc7.com.

Карина Смірнофф / Getty Images

"Це просто жахливо, ви не розумієте, що це реальність для багатьох сімей", — сказав Смірнофф. "Я думаю, що емоції коливаються між люттю, гнівом та депресією", — коментує війну Карина.

Карина Смірнофф / Getty Images

Усі доходи від продажу квитків підуть безпосередньо до Фонду Червоного Хреста та Національного банку України і вже зібрано понад 170 000 доларів.

Мультисенсорне шоу присвячене творчості українського художника, поета, філософа та громадського діяча ХІХ століття Тараса Шевченка. Все своє життя Шевченко проявляв мужність та стійкість у боротьбі за свободу українського народу. Тепер його робота допоможе відстоювати незалежність України.

Карина Смірнофф / Getty Images

"Всі бомбять, але надія та українська душа ніколи не будуть знищені", — заявила Карина Смірнофф.

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