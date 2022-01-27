Українська модель Алла Костромічова взяла участь у Тижні високої моди у Парижі

Модель взяла участь одразу у двох показах топових дизайнерів.

Під час першого дефіле Алла сяяла на подіумі в розкішних вбраннях від французького модельєра Alexis Mabille: чорній корсетній сукні з опущеними плечима і розрізом збоку, а також у більш строгому бежевому образі з лацканами і подовженими рукавами з розрізами.

Алла Костромічова на показі Alexis Mabille Haute Couture / Getty Images

Алла Костромічова на показі Alexis Mabille Haute Couture / Getty Images

Другий вихід моделі відбувся під час показу знаменитого ліванського модельєра Zuhair Murad. Алла вийшла на подіум у розкішно розшитих бісером і лелітками вечірніх вбраннях. Перша сукня була ніжного кремового відтінку з рукавами-буфами та квітковою вишивкою. Другий образ — комбінезон, виконаний у сіро-блакитному відтінку, який мав геометричну вишивку. Декольте комбінезону було складного крою, також його прикрашала розшита накидка, яка перетікала в шлейф.

Алла Костромічова на показі Zuhair Murad Haute Couture / Getty Images

Алла Костромічова на показі Zuhair Murad Haute Couture / Getty Images

Нагадаємо, що також у цьому Тижні моди однією з моделей показу Schiaparelli стала українка Крісті Пономар.

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