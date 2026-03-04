ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
253
Час на прочитання
1 хв

Українська модель Карина Мазяр вийшла на подіум на показі Saint Laurent

Українка знову підкорила Париж — модель прийняла участь у показі відомого бренду Saint Laurent.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Карина Мазяр

Карина Мазяр / © Getty Images

Шоу відбулося у межах Тижня моди, де креативний директор бренду Ентоні Ваккарелло презентував колекцію на сезон осінь-зима 2026-2027.

Карина Мазяр вийшла на подіум у блакитній сукні до колін, прикрашеній ніжним мереживом бежевого кольору. Образ моделі доповнювали коричневі капронові колготки, прозорі туфлі на підборах та масивні прикраси: сережки-пташки, кольє на шиї та каблучка. При цьому волосся дівчини було зібране у гладку зачіску, а її обличчя прикрашав дуже яскравий макіяж.

Карина Мазяр / © Getty Images

Карина Мазяр / © Getty Images

Особливу увагу привертала форма сережок, які були у вухах у Карини. Річ у тім, що вони виконані у вигляді голубок — це відсилання до творчості французького художника Жоржа Брака.

Його птахи часто з’являлися у колекціях Сен-Лоран і дизайнер завжди майстерно умів вписати цей пташиний мотив у свої роботи, зокрема їх можна було побачити у прикрасах і декоративних елементах одягу кінця 1980-х років.

Карина Мазяр / © Getty Images

Карина Мазяр / © Getty Images

Раніше модель вже приймала участь у кількох топових показах Тижня моди, зокрема виходила на подіуми для Chanel та Versace.

Дата публікації
Кількість переглядів
253
