Українська модель plus-size у леопардовому бюстгальтері похизувалася 17-м розміром грудей на прем’єрі фільму

Міла Кузнєцова прийшла подивитися стрічку від культового режисера Боббі Фарреллі.

Міла Кузнєцова

Українська модель plus-size з 17-м розміром грудей — Міла Кузнєцова — відвідала у Києві прем’єру молодіжної комедії «Супер Драйвер».

На заході вона постала у джинсах і джинсовій куртці зі срібною торочкою на рукавах. На Мілі також був білий топ з відвертим вирізом і леопардовий бюстгальтер, який підкреслив її пишний бюст 17-го розміру.

Міла Кузнєцова/Фото Alex Plugin

Міла Кузнєцова/Фото Alex Plugin

Модель зробила зачіску з плетінням, макіяж із чорними стрілками і помаранчевий манікюр.

Про фільм:

Це історія про шалену дорожню пригоду і перше кохання​ від режисера культових комедій «Тупий та ще тупіший» і «Всі шаленіють від Мері» Боббі Фарреллі. Головну роль у стрічці зіграв перспективний актор нової хвилі Голлівуду Сем Нівола, відомий за участю у третьому сезоні серіалу «Білий лотос».

Згідно з сюжетом, старшокласник Джеремі зустрічається на відстані зі своєю дівчиною Самантою, яка тільки-но вступила до коледжу в іншому місті. Хлопцеві розлука дається дуже важко. Його сумніви посилилися після того, як його кохана зателефонувала йому напідпитку під час вечірки. Джеремі вирішує врятувати їхні стосунки: він викрадає навчальну машину зі свого уроку водіння і вирушає у подорож — до коледжу Саманти. За компанію з ним їдуть його однокласники. ​

Ця мандрівка перетворюється на веселі пригоди, випробування і щирі моменти, які допомогли Джеремі переосмислити справжнє кохання, дорослішання і дружбу.

Світова прем’єра стрічки відбулася на Міжнародному кінофестивалі у Торонто у 2025 році.

