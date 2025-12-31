ТСН у соціальних мережах

Українська модель plus-size у топі похизувалася 17-м розміром грудей на прем’єрі фільму

Міла Кузнєцова прийшла подивитися трилер із Сідні Свіні та Амандою Сейфрід у головних ролях.

Міла Кузнєцова

Українська модель plus-size з 17-м розміром грудей — Міла Кузнєцова — відвідала у кінотеатрі Multiplex (ТРЦ Respublika Park) прем’єру екранізації світового бестселера Фріди Мак-Фадден «Служниця».

Дівчина з’явилася на заході у чорних шкіряних штанях і чорному топі з відвертим декольте, у якому вона продемонструвала свій пишний бюст 17-го розміру.

Міла Кузнєцова/Фото Катерини Дехаб

Талію Міла підкреслила чорним поясом-корсетом із білими написами та блискавкою. Лук вона доповнила чорними кросівками на високій грубій підошві.

Міла Кузнєцова/Фото Катерини Дехаб

Про фільм:

Стрічку зняли за мотивами світового літературного феномену Фріди Мак-Фадден, який переклали 40-ка мовами. Він став №1 бестселлером за версією The New York Times. Роман у жанрі психологічного трилера вийшов у 2022 році і швидко отримав продовження — «Секрет служниці» та «Служниця спостерігає», а згодом й фінальну частину — «Весілля служниці».

За сюжетом стрічки, Міллі (Сідні Свіні) — дівчина з похмурим минулим майже втратила надію знайти роботу, аж допоки не отримує місце служниці з проживанням у розкішному маєтку родини Вінчестерів, які наче зійшли зі сторінок модного журналу. Ідеальна дружина Ніна (Аманда Сейфрід), її привабливий чоловік-бізнесмен Ендрю (Брендон Скленар) та їхня донька Сесілія — здаються подарунком долі для Міллі. Але поступово життя дівчини перетворюється на суміш кошмарів та спокус, ціна за які може стати занадто високою. Бо у кожного в маєтку Вінчестерів є свій секрет.

В український прокат фільм «Служниця» виходить вже завтра, 1 січня.

