Українська співачка AIDA презентувала нову композицію

Отримані кошти від прослуховувань пісні артистка перерахує на підтримку ЗСУ.

Українська співачка AIDA презентувала стильну попкомпозицію під назвою "Нікотин".

У час війни артистка своєю музикою хоче розрадити своїх прихильників, щоб вони хоча б на мить відволіклися від жахів реальності.

Отримані кошти від прослуховувань своєї музики AIDA перерахує на підтримку Збройних Сил України.

"У ці важкі для нашої країни часи головне не втрачати віри, жити далі та продовжувати робити свою справу. Моя справа - музика. Тому я хочу вам сьогодні представити свою нову пісню "Нікотин". Дуже сподіваюся, що вона вам сподобається і хоч трішки розрадить.

Всі кошти отримані від прослуховування моєї музики на стрімінгових платформах підуть на допомогу у боротьбі за нашу з вами свободу та незалежність", сказала співачка.

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