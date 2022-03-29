Українська співачка прочитала вірш Жадана перед Шольцем у Берліні

Українська співачка прочитала вірш Жадана перед Шольцем у Берліні

Лірика українського поета Сергія Жадана, якого цього року висунули на Нобелівську премію, прозвучала перед канцлером Німеччини.

Українська співачка Мар'яна Садовська взяла участь у заході "Культура в канцелярії", який відбувався у межах програми "Літературні голоси сильної Європи" у Берліні.

Мар'яна Садовська / Getty Images

Під час заходу співачка прочитала вірші письменника Сергія Жадана. Також у залі був і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Мистецтво та культура створюють простори свободи, яких ми гостро потребуємо", — заявив Шольц.

Мар'яна Садовська / Getty Images

Також захід відвідали французький письменник та журналіст Олів'є Гез, австрійська письменниця Єва Менассе, словацький письменник Міхал Хворецький, польська письменниця Агата Тушинська та авторка бестселерів Даніеля Кельманна.

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