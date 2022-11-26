Українська співачка SHADU презентувала пісню про розлуку з коханою людиною

Артистка написала композицію про найтяжчий рік для всіх українців.

Українська співачка SHADU презентувала символічну пісню під назвою "2022". Вона також випустила кліп на неї, який зняв український кліпмейкер Віктор Скуратовський. Знімання відбувалися за допомогою одного генератора.

Це композиція про розлуку з коханою і близькою людиною, яку пережило багато жінок. Проте кожна історія, як у казці, повинна мати щасливий кінець. У це вірить і артистка. Своєю піснею вона передбачає блискучу перемогу України.

"До завершення підходить найтяжчий рік, рік який запам’ятається кожному на все життя. Проте, ми, українці, довели усьому світу, що сильнішої нації не знайти. Хочу, щоб розлука більше ніколи не була у вашому домі, а кохання заполонило кожне серце. "2022" плавно перейде у 2023, а цей рік точно буде переможним для кожного з нас", - поділилася Shadu.

Нагадаємо, раніше Shadu презентувала пісню "Коли я", яку присвятила усім українцям, які вимушено тікали від війни, яку розв'язала Росія проти України.

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