Українська співачка в укритті написала пісню-підтримку

Shadu записала пісню у квартирі на навушниках до телефону.

Співачка Shadu записала пісню-підтримку для кожного українця.

Текст пісні вона писала в укритті. Голос артистка записала у квартирі на звичайних навушниках до телефону.

"Я до останнього відмовлялась говорити музикою у цей час. Тому що я не люблю хайп. Саме тому, що мені це не потрібно. Я просто хочу, щоб ми могли вижити. Більше мені нічого не потрібно", - сказала артистка.

Аранжування та музику зробив Вадим Поротков - саундпродюсер артистки, який працював в екстремальних умовах, незважаючи на вибухи за вікном.

Нагадаємо, американська співачка та поетеса Патті Сміт переклала Гімн України англійською мовою, щоб донести його значення всьому світу.

Читайте також: