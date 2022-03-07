Українська співачка в укритті написала пісню-підтримку

Shadu записала пісню у квартирі на навушниках до телефону.
Співачка Shadu записала пісню-підтримку для кожного українця.
Текст пісні вона писала в укритті. Голос артистка записала у квартирі на звичайних навушниках до телефону.
"Я до останнього відмовлялась говорити музикою у цей час. Тому що я не люблю хайп. Саме тому, що мені це не потрібно. Я просто хочу, щоб ми могли вижити. Більше мені нічого не потрібно", - сказала артистка.
Аранжування та музику зробив Вадим Поротков - саундпродюсер артистки, який працював в екстремальних умовах, незважаючи на вибухи за вікном.
Нагадаємо, американська співачка та поетеса Патті Сміт переклала Гімн України англійською мовою, щоб донести його значення всьому світу.
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