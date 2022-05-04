"Українська жінка зараз – це символ сили та любові": MamaRika присвятила пісню українським матерям

Артистка презентувала композицію про сина.

Напередодні Дня матері MamaRika випустила пісню під назвою "Сину". Її артистка присвятила всім українським матерям, які наразі вимушені захищати своїх дітей від війни. Адже всьому світу відомо, що материнська любов найсильніша, саме тому кожна мама, не роздумуючи, готова стати під кулі, щоб захистити своє дитя від біди.

MamaRika/Пресслужба

"Українська жінка зараз – це символ сили та любові у всьому світі! Кожна з нас подолала страшний та важкий шлях, щоб врятувати свою дитину. Я ніколи не забуду те, як пригортала свого сина Давіда до грудей, коли над нашим будинком пролітали ракети. В той момент ти готовий віддати своє життя, лиш би твій найдорожчий скарб жив і більше ніколи не бачив війни. Саме це відчуває зараз кожна мама України. Ми просто повинні зупинити ворога і дати нашим діткам світле, мирне майбутнє, щоб більше ніколи не бачити страху в їхніх очах", – сказала MamaRika.

MamaRika/Пресслужба

Обкладинку для синглу створила Марина Соломенникова - та сама художниця, яка є авторкою роботи "Київська Мадонна в метро". Як відомо, цей образ, роздрукований у великому форматі, зараз стоїть у каплиці Святого Власія, мученика в Неаполі.

MamaRika/Пресслужба

Нагадаємо, дев’ять місяців тому MamaRika народила первістка Давіда.

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