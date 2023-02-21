Українські дизайнери продемонстрували свої колекції на тижні моди в Лондоні

Сьогодні у Британській столиці в рамках колаборації Ukrainian Fashion Week та London Fashion Week відбувся показ трьох колекцій, створених під час війни, сирен та обстрілів українськими дизайнерами Paskal, Frolov, Ksenia Schnaider.

Мода – це сила, яка надає можливість вкласти слова, емоції та почуття у творчість. Колаборація Українського та Лондонського тижнів моди – це можливість продемонструваті всі слова та емоції українців під час війни за допомогою колекцій трьох українських дизайнерів.

Показ колекції Frolov на London Fashion Week / Фото: Getty Images

Показ колекції Frolov на London Fashion Week / Фото: Getty Images

Показ колекції Frolov на London Fashion Week / Фото: Getty Images

Показ колекції Frolov на London Fashion Week / Фото: Getty Images

Показ колекції Frolov на London Fashion Week / Фото: Getty Images

Показ колекції Frolov на London Fashion Week / Фото: Getty Images

Показ колекції Frolov на London Fashion Week / Фото: Getty Images

Показ колекції Frolov на London Fashion Week / Фото: Getty Images

За словами дизайнерів, створення колекції – це їхнє протистояння війні. Зараз, коли креатив важливіший для життя, ніж будь-коли, колекції на London Fashion Week – це воля українських дизайнерів. Вони зізнаються, що працювати без світла та під звук сирен було непросто, але це прояв їхньої незламності, і вони впевнені, що наступний показ проведуть у вільній Україні в її повному складі.

Ці слова та колекції демонструють, що незважаючи на всі складнощі, українці незламні, і навіть у складний час війни можуть творити красу через біль. Серед гостей можна було спостерігати багато української символіки, прапорів України та одягу українських дизайнерів.

Показ колекції Ksenia Schnaider на London Fashion Week

Показ колекції Ksenia Schnaider на London Fashion Week

Показ колекції Ksenia Schnaider на London Fashion Week

Показ колекції Ksenia Schnaider на London Fashion Week

Показ колекції Ksenia Schnaider на London Fashion Week

"Одяг і мода – це теза, яку кожен із нас у житті несе на собі. Тому його потрібно вибирати дуже уважно та вкладати зміст. Треба виказувати підтримку України всіма можливими способами, зокрема і в одязі, щоб демонструвати тезу нашої незалежності й незламності всьому світові", – зазначив один із гостей показу. Хоча в колекціях не було української символіки, наприкінці показу дизайнери вийшли з українським прапором. Також гості зазначали, що присутність українських дизайнерів на цій події вкотре демонструє, що Лондон є, був і буде з нами.

Показ колекції Paskal на London Fashion Week / Фото: Getty Images

Показ колекції Paskal на London Fashion Week / Фото: Getty Images

Показ колекції Paskal на London Fashion Week / Фото: Getty Images

Показ колекції Paskal на London Fashion Week / Фото: Getty Images

Співзасновниця й голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська подякувала дизайнерам та колегам з London Fashion Week і British Fashion Council за підтримку та поділилася відео фінального виходу дизайнерів.

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