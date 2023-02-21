Українські дизайнери продемонстрували свої колекції на тижні моди в Лондоні

Сьогодні у Британській столиці в рамках колаборації Ukrainian Fashion Week та London Fashion Week відбувся показ трьох колекцій, створених під час війни, сирен та обстрілів українськими дизайнерами Paskal, Frolov, Ksenia Schnaider.
Мода – це сила, яка надає можливість вкласти слова, емоції та почуття у творчість. Колаборація Українського та Лондонського тижнів моди – це можливість продемонструваті всі слова та емоції українців під час війни за допомогою колекцій трьох українських дизайнерів.
За словами дизайнерів, створення колекції – це їхнє протистояння війні. Зараз, коли креатив важливіший для життя, ніж будь-коли, колекції на London Fashion Week – це воля українських дизайнерів. Вони зізнаються, що працювати без світла та під звук сирен було непросто, але це прояв їхньої незламності, і вони впевнені, що наступний показ проведуть у вільній Україні в її повному складі.
Ці слова та колекції демонструють, що незважаючи на всі складнощі, українці незламні, і навіть у складний час війни можуть творити красу через біль. Серед гостей можна було спостерігати багато української символіки, прапорів України та одягу українських дизайнерів.
"Одяг і мода – це теза, яку кожен із нас у житті несе на собі. Тому його потрібно вибирати дуже уважно та вкладати зміст. Треба виказувати підтримку України всіма можливими способами, зокрема і в одязі, щоб демонструвати тезу нашої незалежності й незламності всьому світові", – зазначив один із гостей показу. Хоча в колекціях не було української символіки, наприкінці показу дизайнери вийшли з українським прапором. Також гості зазначали, що присутність українських дизайнерів на цій події вкотре демонструє, що Лондон є, був і буде з нами.
Співзасновниця й голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська подякувала дизайнерам та колегам з London Fashion Week і British Fashion Council за підтримку та поділилася відео фінального виходу дизайнерів.
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