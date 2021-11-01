Український бренд презентував нові костюми для містичного балету "Жизель" із Кухар та Стояновим

Бренд Malva Florea створив нові костюми для легендарної вистави.

З нагоди 180-річчя балетної французької вистави "Жизель" дизайнерка українського бренду Malva Florea Мальва Вербицька презентувала у Києві оновлені костюми.

Фешнпоказ відбувся перед балетом. У ньому взяли участь Олександр Стоянов та Катерина Кухар.

Катерина Кухар/Прес-служба

Олександр Стоянов/Прес-служба

"Кожна балерина до свого костюма ставиться дуже трепетно, як наречена до весільної сукні. Для нас важливо, щоб наш сценічний костюм був ексклюзивним, неповторним і відрізнявся від костюмів інших виконавиць тієї ж ролі. Мені з Мальвою було працювати дуже легко та приємно. Що мене вразило, це те, що балетні костюми мають певну специфіку і дуже рідко хто з фешендизайнерів може вловити цей стиль, комфорт, тому що одна справа ходити подіумом, інша — танцювати в цих костюмах. Але й розібратися у правильному крої балетних костюмів, перебуваючи далеко від нас. У нас практично не було примірок і все ідеальне сіло з першого разу", — розповіла Катерина.

Прес-служба

Прес-служба

Мальва створила понад 30 сценічних костюмів: вишукані тканини, ручна високохудожня вишивка, несподівані рішення. На таку розкішну колекцію пішло понад 300 метрів тканини та пів року копіткої роботи. Для ручної вишивки використовували чеське скло та бісер, спеціальні італійські унікальні декоровані стрічки, дороге мереживо, страусове пір'я та особливі матеріали, які створюють ілюзію ювелірних прикрас.

Прес-служба

Прес-служба

"Балетні костюми – симбіоз двох глибоких артісторій. Це емоція у русі та динаміці людського тіла, донесення ідеї твору та загострення почуттів. Безумовно, це і чисте мистецтво, і в той же час, складний конструктив з погляду технології продакшну. Для мене як дизайнерки створення оригінальних костюмів стало справжнім викликом. Уже два сторіччя містична та таємнича "Жизель" хвилює хореографів, виконавців та публіку. Ми хотіли розкрити глядачеві цю історію у дусі нашого часу", — зазначила Мальва Вербицька.

Прес-служба

Прес-служба

У кольоровій гамі колекції переважають 4 основні кольори, які символізують таємничість та містичність балету "Жизель". Все побудовано на асоціації та передачі атмосфери, а саме відтінки сірого, чорного, ніжний беж, срібло, темна пудра, глибокий зелений, фіолет, який вицвів, димчасті відтінки.

Прес-служба

"Балет завжди був джерелом наснаги для великих дизайнерів. Сценічні костюми до знакових спектаклів у різний час створювали Chanel, Givenchy, Dior. Я радий, що Malva Florea дала нове дихання і внесла свій почерк, створюючи сценічні сукні, колети з великою кількістю вишивки для "Жизель", - сказав Олександр.

Олександр Стоянов/Прес-служба

Містичну атмосферу фешншоу допоміг створити піаніст-віртуоз Євген Хмара за допомогою композиції Ocean Race.

Завітали на захід Настя Каменських, Валентина Хамайко, Ксенія Мішина, Ліда Лі, Поліна Неня, Фаїна Тедєєва, Леся Нікітюк, Максим Чмерковський, Меловін, Лана Кауфман та інші.

Вистава "Жизель" з Олександром Стояновим та Катериною Кухар (38 фото)

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