Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Український дизайнер Руслан Багінський створив капелюхи для Кейт Міддлтон та королеви Камілли

Український дизайнер Руслан Багінський створив капелюхи для Кейт Міддлтон та королеви Камілли

Руслан Багінський та Ніколас Гаррокс/фото: The Royal Family

Тепер у колекції королеви та принцеси будуть головні убори від українського дизайнера.

Український дизайнер Руслан Багінський створив два капелюхи для дружини короля Великої Британії королеви Камілли та його невістки – принцеси Уельської Кейт.

Багінський особисто передав головні убори заступнику британського посла Ніколасу Гарроксу, який прийняв їх у Києві від імені королеви та принцеси.

"Ці неймовірні витвори вшановують багатовікову традицію та поєднують її з сучасними та інноваційними тенденціями, символізуючи багату культурну спадщину наших народів та символізуючи глибокі зв’язки між британцями та українцями", — йдеться у повідомленні бренду.

Для королеви Камілли дизайнер створив елегантний чорний фетровий берет, прикрашений суцвіттями фіолетових квітів, виготовленими вручну з шовку. Фіалки – первоцвіти української весни, які символізують життя та надію.

фото: The Royal Family / ©
фото: The Royal Family

А ось для принцеси Уельської Багінський створив капелюх-канотьє традиційної форми, який є частиною силуету народного українського одягу. Він прикрашеній білими квітами форзиції ручної роботи із шовку. Форзиція також один із першоцвітів української весни, символ життя та надії.

фото: The Royal Family / ©
фото: The Royal Family

Нагадаємо, що у 2022 року Багінський також створив капелюх для королеви Єлизавети ІІ. Елегантний головний убір із широкими полями був прикрашений стрічкою, зав'язаною на бант, та шовковими квітами ручної роботи.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація