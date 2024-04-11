Український дизайнер Руслан Багінський створив капелюхи для Кейт Міддлтон та королеви Камілли

Тепер у колекції королеви та принцеси будуть головні убори від українського дизайнера.

Український дизайнер Руслан Багінський створив два капелюхи для дружини короля Великої Британії королеви Камілли та його невістки – принцеси Уельської Кейт.

Багінський особисто передав головні убори заступнику британського посла Ніколасу Гарроксу, який прийняв їх у Києві від імені королеви та принцеси.

"Ці неймовірні витвори вшановують багатовікову традицію та поєднують її з сучасними та інноваційними тенденціями, символізуючи багату культурну спадщину наших народів та символізуючи глибокі зв’язки між британцями та українцями", — йдеться у повідомленні бренду.

Будуть отримувати нагороди, що були спроектовані шати на бік HM The Queen and HRH The Princess of Wales.



We thank @mfa_ukraine, @RuslanBaginskiy, його team і людей #Ukraine for this gift. @RoyalFamily @KensingtonRoyal pic.twitter.com/csO8UIeqOm — UK in Ukraine (@UKinUkraine) April 10, 2024

Для королеви Камілли дизайнер створив елегантний чорний фетровий берет, прикрашений суцвіттями фіолетових квітів, виготовленими вручну з шовку. Фіалки – первоцвіти української весни, які символізують життя та надію.

фото: The Royal Family

А ось для принцеси Уельської Багінський створив капелюх-канотьє традиційної форми, який є частиною силуету народного українського одягу. Він прикрашеній білими квітами форзиції ручної роботи із шовку. Форзиція також один із першоцвітів української весни, символ життя та надії.

фото: The Royal Family

Нагадаємо, що у 2022 року Багінський також створив капелюх для королеви Єлизавети ІІ. Елегантний головний убір із широкими полями був прикрашений стрічкою, зав'язаною на бант, та шовковими квітами ручної роботи.

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