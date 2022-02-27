Український хор виконав "Молитву за Україну" в ефірі Saturday Night Live

Український хор виконав "Молитву за Україну" в ефірі Saturday Night Live

Зазвичай це шоу розпочинається комедійною замальовкою, але цього тижня його відкрили виконанням української пісні.

Український хор "Думка" із Нью-Йорка виконав "Молитву за Україну" на популярному американському шоу Saturday Night Live. Представили хор акторки Кейт Маккіннон та Сесілі Стронг. Перед хором на невеликому столі було виставлено свічки, які відтворювали слово "Київ".

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