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Український кіт Степан розпочав співпрацю з Модним домом Valentino

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Український кіт Степан розпочав співпрацю з Модним домом Valentino

Кіт Степан / instagram.com/loveyoustepan

Пухнастий блогер став частиною світу моди завдяки новій колаборації.

Український кіт Степан, який підкорює Мережу кумедними роликами та млосним поглядом, вкотре потішив своїх підписників. Минулого тижня фото пухнастої зірки запостила у себе в Instagram співачка Брітні Спірс, а тепер стало відомо, що він співпрацює з Модним домом Valentino.

Власниця кота Ганна опублікувала нове фото свого улюбленця, на якому він зображений біля келиха червоного вина, вази з однією трояндою та сумки від італійського Модного дому Valentino з нової святкової колекції.

"Нас уже показували на Discovery, американський MTV купив права на один із роликів. Бренд Valentino замовив рекламу. Замовляють привітання з днем народження. Кількість повідомлень у директі навіть не рахую", — розповіла Elle господиня кота.

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