Український музикант у Празі зустрів лідера гурту Imagine Dragons, який передав нашому народу слова підтримки

Ден Рейнольдс вже не вперше підтримує Україну.

Лідер українського гурту Patsyki z Franeka Назар Худин зустрів на вилицях Праги соліста гурту Imagine Dragons Дена Рейнольдса. Відео їхньої зустрічі опублікували на офіційній сторінці гурту.

Назар подякував американському музикантові за його солідарність з українцями.

Рейнольдс, своєю чергою, ще раз висловив підтримку українському народу. Він побажав нашій країні миру і передав кожному українцю свою любов.

"Ми любимо народ України! Наше серце розривається... Все, що ми можемо зробити, щоб допомогти, ми тут для цього. Передай мою любов людям! Мир в Україні!" – сказав Ден на відео.

Нагадаємо, під час концерту Imagine Dragons лідер гурту Ден Рейнольдс підняв український прапор, виконуючи пісню Walking the wire.

Ден Рейнольдс/Instagram vobrubovaa

(щоб побачити відео з прапором, гортайте праворуч)

Український стяг на сцену передала харківчанка (дівчина мешкала у районі Північна Салтівка, який зруйнували російські окупанти).

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