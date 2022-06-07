Український музикант у Празі зустрів лідера гурту Imagine Dragons, який передав нашому народу слова підтримки

Ден Рейнольдс вже не вперше підтримує Україну.
Лідер українського гурту Patsyki z Franeka Назар Худин зустрів на вилицях Праги соліста гурту Imagine Dragons Дена Рейнольдса. Відео їхньої зустрічі опублікували на офіційній сторінці гурту.
Назар подякував американському музикантові за його солідарність з українцями.
Рейнольдс, своєю чергою, ще раз висловив підтримку українському народу. Він побажав нашій країні миру і передав кожному українцю свою любов.
"Ми любимо народ України! Наше серце розривається... Все, що ми можемо зробити, щоб допомогти, ми тут для цього. Передай мою любов людям! Мир в Україні!" – сказав Ден на відео.
Нагадаємо, під час концерту Imagine Dragons лідер гурту Ден Рейнольдс підняв український прапор, виконуючи пісню Walking the wire.
(щоб побачити відео з прапором, гортайте праворуч)
Український стяг на сцену передала харківчанка (дівчина мешкала у районі Північна Салтівка, який зруйнували російські окупанти).
Читайте також:
- Біллі Айліш на концерті у Німеччині поцілувала український прапор, який їй передала Jerry Heil (відео)
- Із синьо-жовтим прапором на грудях: французька акторка висловила свою підтримку Україні
- Майкл Дуглас підтримав Україну та вручив нагороду дружині ув'язненого в Криму журналіста Владислава Єсипенка
- Джамала показала, як Річард Гір співав на сцені у Нью-Йорку на підтримку України