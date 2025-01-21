Український слід в образі Меланії Трамп: перша леді одягла особливу прикрасу

Прикраси від цього бренду десятиліттями носять найяскравіші та найвідоміші особистості.
Меланія Трамп з'явилася на святковому балі після інавгурації свого чоловіка Дональда Трампа у розкішній та ексклюзивній сукні від бренду Herve Pierre, який також пошив для неї сукню 2017 року.
Незвичайною прикрасою, яку Меланія підібрала під вбрання, була діамантова брошка, прикріплена на чорний чокер. Брошка була дуже лаконічною, але є унікальним твором ювелірного мистецтва — її створив ювелір Гаррі Вінстон 1955 роу, повідомляє видання WWD.
Меланія позичила прикрасу для балу. Брошка нагадувала переплетені між собою квіти. Діаманти у виробі використані різного огранювання.
Але що цікаво, творець цієї брошки Гаррі Вінстон має безпосереднє відношення до України, оскільки його батьки – за походженням євреї – емігрували з України до США. Гаррі народився вже 1896 року в Нью-Йорку, де влаштувалася його родина.
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