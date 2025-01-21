Український слід в образі Меланії Трамп: перша леді одягла особливу прикрасу

Прикраси від цього бренду десятиліттями носять найяскравіші та найвідоміші особистості.

Меланія Трамп з'явилася на святковому балі після інавгурації свого чоловіка Дональда Трампа у розкішній та ексклюзивній сукні від бренду Herve Pierre, який також пошив для неї сукню 2017 року.

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Незвичайною прикрасою, яку Меланія підібрала під вбрання, була діамантова брошка, прикріплена на чорний чокер. Брошка була дуже лаконічною, але є унікальним твором ювелірного мистецтва — її створив ювелір Гаррі Вінстон 1955 роу, повідомляє видання WWD.

Меланія позичила прикрасу для балу. Брошка нагадувала переплетені між собою квіти. Діаманти у виробі використані різного огранювання.

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Але що цікаво, творець цієї брошки Гаррі Вінстон має безпосереднє відношення до України, оскільки його батьки – за походженням євреї – емігрували з України до США. Гаррі народився вже 1896 року в Нью-Йорку, де влаштувалася його родина.

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