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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Український фільм "На драйві" переміг у Голлівуді та здобув "Оскар" автомобільного кіно

Український повнометражний фільм «На драйві» здобув престижну міжнародну нагороду International Motor Film Awards 2026 у Лос-Анджелесі, перемігши в номінації Best Drama Feature («Найкращий ігровий повнометражний фільм»).

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Фільм "На драйві"

Фільм «На драйві»

Церемонія нагородження відбулася 14 листопада в легендарному Petersen Automotive Museum у Лос-Анджелесі.

International Motor Film Awards є однією з найпрестижніших світових премій у сфері автомобільного кіно, яку називають «Оскаром автомобільного світу». У різні роки нагороди фестивалю отримували масштабні голлівудські проєкти, зокрема «Місія нездійсненна: Фолаут» із Томом Крузом.

Фільм «На драйві»

Фільм «На драйві»

«Для нас це не просто міжнародна нагорода. Це доказ того, що українське кіно може бути конкурентним на світовому рівні. Особливо зараз, коли наша країна бореться за своє майбутнє, надзвичайно важливо, щоб українські історії бачили, чули та визнавали у світі. Ми зняли фільм про молодь, яка продовжує жити, мріяти й любити навіть під час війни. І сьогодні ця історія перемогла в Голлівуді», зазначила продюсерка фільму Альона Тимошенко.

Фільм «На драйві»

Стрічка «На драйві» розповідає історію молоді в прифронтовому Харкові, де вуличні перегони стають символом свободи, ризику та прагнення жити на повну попри війну.

Перемога в Лос-Анджелесі стала знаковим міжнародним досягненням українського кінематографа.

Фільм «На драйві»

Фільм «На драйві»

Ексклюзивна премʼєра фільму відбулася на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ. Телепремʼєра стрічки відбулася влітку на телеканалі 1+1 Україна.

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