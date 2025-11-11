Укрпошта випустить ексклюзивну марку до прем’єри фільму «Вартові Різдва»

Вартові Різдва. Кожна мрія має здійснитися

До прем’єри різдвяної комедії «Вартові Різдва», що відбудеться 13 листопада, «Укрпошта» випустить поштову марку із зображеннями персонажів стрічки. Її урочисте погашення відбудеться під час прем’єрного показу картини.

Випуск марки «Вартові Різдва. Кожна мрія має здійснитися» відбудеться в межах проєкту «Власна марка». На поштовій марці можна буде побачити трьох головних героїв — Святого Миколая, Прадавнього Духа Зими й Санту Клауса у казкових образах. Марки з «Вартовими Різдва», а також тематичні конверт і листівка будуть доступні до покупки з 11 листопада до 31 грудня 2025 року у Поштовому маркеті Укрпошти .

У центрі сюжету фільму «Вартові Різдва» — троє легендарних чарівників: Святий Миколай (Іван Бліндар), Санта Клаус (Михайло Кукуюк) і Прадавній Дух Зими (Станіслав Боклан). Вони зустрічаються 24 грудня 2023 року й намагаються цивілізовано вирішити, хто ж має опікуватися зимовими святами. Але все змінюється, коли суперники здійснюють випадкове бажання дівчинки Віри (Аріна Трегуб), яка в цей момент хоче, щоб Різдва не існувало. Свято, з усіма його атрибутами, зникає з міста і з пам’яті людей, а чарівники втрачають магічні сили. Тепер вони змушені обʼєднатися, щоб урятувати світ від Армагеддону і повернути дівчинці віру в дива.

Також у фільмі зіграли: Катерина Кузнєцова, Роман Луцький, Ірина Островська, Кенді Суперстар, гумористичний дует «Бампер і Сус» й інші зіркові актори.

«Ми вдячні Укрпошті за партнерство й довіру до нашої історії. Впевнена, що марка з зимовими чарівниками стане маленьким символом свята, який кожен зможе зберегти у себе вдома», — прокоментувала Тетяна Шуліка, продюсерка й співавторка проєкту.

«Традиції — це завжди про щось знайоме й тепле з дитинства. Для нас важливо підтримувати не лише зв’язок між людьми, а й віру в добро. Разом із 1+1 media ми хотіли передати тепло й надію через прості речі — фільм і поштову марку, щоб буденне стало казковим, і українці згадали, як багато світла — навколо і всередині кожного з нас», — кажуть в Укрпошті.

Команда проєкту:

Режисер стрічки — Олександр Кірієнко, продюсери — Тетяна Шуліка, Анна Гончар, Co-продюсери — Олексій Лимаренко та Андрій Ногін. Автори сценарію — Тетяна Шуліка й Тамара Грантовська, оператор-постановник — Володимир Шкляревський.

Головний партнер фільму — «Королівський смак», Генеральний партнер — Укрзолото, Офіційний партнер — METRO.

Медіапартнери стрічки: Київстар ТБ, телеканали 1+1 Україна та ТЕТ, Viva, ШОТАМ, «ТиКиїв», Радіо «Пʼятниця».

Партнери стрічки: морозиво «Файні льоди», АТ «Укрпошта».

Нагадуємо, що прем’єра «Вартових Різдва» відбудеться 13 листопада в усіх кінотеатрах країни. Дистрибутор фільму — компанія B&H Film Distribution.