Улюблена сумка принцеси Діани: елегантний аксесуар, про який ніколи не говорять

Принцеса Діана / © Getty Images

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Зазвичай принцеса асоціюється у всіх з Lady Dior, проте в колекції британська аристократка мала багато моделей сумок, які незаслужено залишаються поза увагою. Насправді однією з найулюбленіших сумок принцеси Уельської була лаконічна модель Salvatore Ferragamo.

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Сумку створили спеціально для леді Діани 1990 року. Це була невелика але містка сумка з кількома відділеннями та застібкою-кільцем Gancini. Її можна було носити як клатч, а також як сумку, оскільки в комплекті йшла шлейка-ланцюжок.

© Getty Images

Діана з’являлася із сумкою Ferragamo на ділових зустрічах та офіційних заходах, які вимагали дрескоду. Особливо чудово аксесуар завжди поєднувався з її яскравими костюмами.

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Відомо, що Діана цих моделей сумок мала дуже багато — її колекція налічувала близько 20 екземплярів — таке твердження зробила Сара Мауер з Vogue, одного разу підрахувавши її аксесуари. Річ у тому, що ці сумки у неї були в різних кольорах та з різних матеріалів. На архівних фотографіях можна побачити, що сумки Ferragamo у неї є у чорному, коричневому, бежевому, зеленому, синьому, блакитному кольорах. Також у принцеси була модель із замші та текстурної шкіри.

© Getty Images

Через любов принцеси до цього аксесуара бренд пізніше назвав цей дизайн на її честь — тепер сумка носить назву Diana clutch.

© Getty Images

© Getty Images

Сумка продається і сьогодні — її перевипустили у двохтисячних роках, і вона стала незаперечною класикою. Наразі існує дві варіації кольорів — чорний і зелений, а також дві варіації шкіри — теляча і крокодила.

Також Діана надихнула, окрім Christian Dior та Salvatore Ferragamo, ще й бренд Tod’s охрестити класичний шкіряний виріб на її честь.

Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана на кінофестивалі Канна, 1987 рік / © Associated Press Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана, 1997 рік / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана на Met Gala, 1996 рік / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана та принц Чарльз / © Getty Images Принцеса Діана, 1985 рік / © Getty Images Принцеса Діана на прем'єрі фільму / © Getty Images