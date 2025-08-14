ТСН у соціальних мережах

Улюблений колір Єлизавети Боуз-Лайон: який відтінок королева-мати носила найчастіше

Безпосередньо через королеву-матір цей насичений і яскравий колір став часто з'являтися в гардеробі королівських осіб. Єлизавета Боуз-Лайон явно любила цей відтінок.

Єлизавета Боуз-Лайон

Єлизавета Боуз-Лайон / © Associated Press

Синій колір посідає особливе місце в модній історії британської королівської сім’ї, адже впродовж багатьох років його носять принцеси і королеви на важливі заходи. Але однією з тих, хто особливо любив усі відтінки синього, була Єлизавета Боуз-Лайон — мати королеви Єлизавети II.

Єлизавета Боуз-Лайон / © Associated Press

Єлизавета Боуз-Лайон / © Associated Press

На багатьох фотографіях вона була зазнымкована саме в такому кольорі вбрання. Зазвичай королева-мати носила сукні міді вільного фасону, які також були доповнені накидкою в колір, крислатим капелюхом і коштовностями.

Єлизавета Боуз-Лайон / © Associated Press

Єлизавета Боуз-Лайон / © Associated Press

У своїй книжці «Запасний» правнук Єлизавета Боуз-Лайон принц Гаррі назвав синій колір її улюбленим.

«Вона, пам’ятаю, завжди ходила в синьому. Синій кардиган, синя спідниця з тартаном, синій капелюшок. Синій був її улюбленим кольором», — писав він, згадуючи прабабусю.

Єлизавета Боуз-Лайон / © Associated Press

Єлизавета Боуз-Лайон / © Associated Press

Експертка з поведінкової колірної психології Карен Галлер описала цей колір так:

«З погляду психології кольору темно-синій колір свідчить про те, що ви займаєте авторитетну позицію, заслуговуєте на довіру, надійні, на вас можна покластися. Ви володієте почуттям обов’язку і ставитеся до нього серйозно і зосереджено».

Єлизавета Боуз-Лайон / © Associated Press

Єлизавета Боуз-Лайон / © Associated Press

Єлизавета Боуз-Лайон / © Associated Press

Єлизавета Боуз-Лайон / © Associated Press

Це пояснює, чому цей колір такий популярний серед королівської сім’ї загалом, адже також великою його прихильницею є королева Камілла, яка після коронації неодноразово одягала цей відтінок. Прихильники Її Величності вже прозвали цей колір «королівським синім», а експерти заходилися розбирати, що такого особливого в цьому відтінку, який так полюбився дружині короля Чарльза III.

