Улюбленці мільйонів повертаються: в український прокат вийде анімаційний фільм про черепашок-ніндзя

Це сьома картина у серії фільмів про черепашок-супергероїв, яку покажуть у кінотеатрі.

В український прокат зовсім незабаром, 2 серпня, вийде анімаційна пригода "Підлітки-мутанти черепашки-ніндзя: Погром мутантів" від кінокомпанії Paramount Pictures. Режисерами фільму виступили Джефф Роу і Кайлер Спірс.

За словами продюсера стрічки Сета Рогена, вперше в історії франшизи, аби зберегти справжність підліткового духу у мультфільмі, всіх чотирьох Черепашок озвучили справжні підлітки, на відміну від дорослих акторів в інших версіях.

Сюжет:

Легендарні черепашки-ніндзя, улюбленці мільйонів, повертаються на великі екрани у новій анімаційній пригоді. Довгий час брати-черепахи ховалися від світу у каналізації Нью-Йорка. Вони вирішують піднятися нагору, де зіткнуться з армією мутантів. Перед черепашками-ніндзя постане місія – врятувати місто від зла. Разом із новою подругою Ейпріл О’Ніл безстрашні супергерої зроблять усе, щоб зупинити ворога.

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