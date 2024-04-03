Улюблене заняття: Ізабель Гулар у бікіні продемонструвала стійку на голові

39-річна топмодель та колишній "янгол" Victoria's Secret – Ізабель Гулар – приділяє багато часу заняттям спортом, тому знаходиться у чудовій фізичній формі.

Зараз зірка перебуває у Сан-Паулу, Бразилія, звідки й показала відео, на якому демонструє свою вже фірмову стійку на голові. Одягнені Гулар в чорне бікіні.

Нагадаємо, раніше Ізабель Гулар на відпочинку похизувалася ідеальною фігурою. Вона була зазнімкована в білому кроптопі та блакитних стрінгах, коли сиділа на столі під величезним червоним парасолькою, а в руках у неї був келих із напоєм.

Ізабель Гулар / Фото: Instagram Ізабель Гулар

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