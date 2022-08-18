Улюбленець мільйонів: згадуємо, яким був Патрік Свейзі - зірка фільму "Брудні танці"

18 серпня народився улюбленець мільйонів – актор Патрік Свейзі. Насамперед знаменитість асоціюється зі своїм фільмом-проривом "Брудні танці", де зіграв разом із Дженніфер Грей. Після у актора була ще одна успішна роль у фільмі "Привид", який зробив його зіркою світового рівня.
Патрік народився в Г'юстоні, штат Техас, і був другим з п'ятьох дітей Петсі Свейзі танцівниці, хореографки та викладачки танців, і Джессі Свейзі інженера-кресляра. З раннього дитинства він був дуже активним і займався багатьма видами спорту, бойових мистецтв та танцями. На початку кар'єри знімався у малобюджетному кіно та рекламі. Малобюджетним вважався і фільм "Брудні танці" і ніхто не очікував, що він набуде такої популярності.
Ще до свого кінопрориву актор одружився з Лізою Ніємі з якою прожив у шлюбі 34 роки, до кінця свого життя. Вони познайомилися, коли Патріку було 18 років, а Лізі - 14. Дітей у пари не було.
2009 року актор дізнався, що у нього рак підшлункової залози четвертої стадії. Того ж року, 14 вересня, у віці 57 років він помер. За заповітом, його тіло було кремоване, прах розвіяний на ранчо в Нью-Мексико.
Пропонуємо згадати, яким був актор у найкращі роки свого життя за цими знімками.
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