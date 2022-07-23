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Улюблені хіти, тости і пропозиція руки та серця: як відбувся благодійний концерт Вєрки Сердючки у Києві

Улюблені хіти, тости і пропозиція руки та серця: як відбувся благодійний концерт Вєрки Сердючки у Києві

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Улюблені хіти, тости і пропозиція руки та серця: як відбувся благодійний концерт Вєрки Сердючки у Києві

Вєрка Сердючка

Редакція Леді.Тсн.ua відвідала благодійний виступ артистки у столиці.

Вчора, 22 липня, у Києві з благодійним концертом виступила Вєрка Сердючка разом зі своїм бендом. Отримані кошти передадуть на підтримку постраждалим регіонам.

Побачити і послухати улюблену зірку, а також трішки відволіктися від жахливої реальності, прийшло багато прихильників, які з шаленими оваціями зустріли Вєрку на сцені.

Вєрка Сердючка / ©
Вєрка Сердючка
Вєрка Сердючка / ©
Вєрка Сердючка

Артистка постала у своєму фірмовому національному образі: у розкішній вишиванці, спідниці міді з квітковим орнаментом, пояс з візернуком, білих колготах і босоніжках на високих підборах.

Вєрка Сердючка / ©
Вєрка Сердючка
Вєрка Сердючка / ©
Вєрка Сердючка
Вєрка Сердючка / ©
Вєрка Сердючка

Аутфіт вона доповнила великими окулярами і традиційним срібним головним убором, наче дискобол, із величезною зіркою.

Вєрка Сердючка / ©
Вєрка Сердючка
Вєрка Сердючка / ©
Вєрка Сердючка

Сердючка виконала всіма улюблені хіти, а також заспівала свою нову пісню "Є пропозиція", яка стала саундтреком до комедії "Велика прогулянка".

Вєрка Сердючка / ©
Вєрка Сердючка
Вєрка Сердючка / ©
Вєрка Сердючка
Вєрка Сердючка / ©
Вєрка Сердючка

Вона також заспівала свою знамениту пісню (з якою виступила на "Євробаченні" у 2007 році) з новим приспівом: Russia Good Bye замість Lasha Tumbai.

Співачка багато жартувала і підіймала з "мамою" тости за перемогу України.

Вєрка Сердючка / ©
Вєрка Сердючка

"Все буде Україна!" – сказала вона і випила шампанське.

Після цього Вєрка презентувала публіці дуже актуальну кричалку про кремлівського "фюрера". Разом зі своєю сценічною мамою, пританцьовуючи, вона заспівала: "Путін, шоб ти здох!"

Вєрка Сердючка / ©
Вєрка Сердючка
Вєрка Сердючка / ©
Вєрка Сердючка

Глядачі оплесками зустріли цю фразу, підхопили її і в унісон повторювали за артисткою.

Вєрка Сердючка / ©
Вєрка Сердючка

Протягом концерту Сердючка ще не раз співала цю кричалку.

Не обійшлося і без романтичних моментів. "Мама" Вєри покликала на сцену дівчину, яка начебто виграла приз. Коли та підійнялася на сцену і заплющила очі, вийшов її хлопець з величезним букетом червоних троянд, став на коліно і зробив їй пропозицію. Дівчина відповіла йому "Так".

Вєрка Сердючка / ©
Вєрка Сердючка
Вєрка Сердючка / ©
Вєрка Сердючка

Публіка привітала пару шаленими оваціями. А Сердючка з "мамою" побажали їм щасливого життя.

Вєрка Сердючка / ©
Вєрка Сердючка

Сердючка завершила концерт виконанням Гімну України. Учасники бенду тримали українські прапори.

Вєрка Сердючка / ©
Вєрка Сердючка
Вєрка Сердючка / ©
Вєрка Сердючка
Вєрка Сердючка / ©
Вєрка Сердючка
Вєрка Сердючка / ©
Вєрка Сердючка
Вєрка Сердючка / ©
Вєрка Сердючка
Вєрка Сердючка / ©
Вєрка Сердючка
Вєрка Сердючка / ©
Вєрка Сердючка

Вєрка Сердючка виступила у Києві з благодійним концертом

Вєрка Сердючка виступила у Києві з благодійним концертом

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