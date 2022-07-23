Улюблені хіти, тости і пропозиція руки та серця: як відбувся благодійний концерт Вєрки Сердючки у Києві

Вчора, 22 липня, у Києві з благодійним концертом виступила Вєрка Сердючка разом зі своїм бендом. Отримані кошти передадуть на підтримку постраждалим регіонам.

Побачити і послухати улюблену зірку, а також трішки відволіктися від жахливої реальності, прийшло багато прихильників, які з шаленими оваціями зустріли Вєрку на сцені.

Вєрка Сердючка

Вєрка Сердючка

Артистка постала у своєму фірмовому національному образі: у розкішній вишиванці, спідниці міді з квітковим орнаментом, пояс з візернуком, білих колготах і босоніжках на високих підборах.

Вєрка Сердючка

Вєрка Сердючка

Вєрка Сердючка

Аутфіт вона доповнила великими окулярами і традиційним срібним головним убором, наче дискобол, із величезною зіркою.

Вєрка Сердючка

Вєрка Сердючка

Сердючка виконала всіма улюблені хіти, а також заспівала свою нову пісню "Є пропозиція", яка стала саундтреком до комедії "Велика прогулянка".

Вєрка Сердючка

Вєрка Сердючка

Вєрка Сердючка

Вона також заспівала свою знамениту пісню (з якою виступила на "Євробаченні" у 2007 році) з новим приспівом: Russia Good Bye замість Lasha Tumbai.

Співачка багато жартувала і підіймала з "мамою" тости за перемогу України.

Вєрка Сердючка

"Все буде Україна!" – сказала вона і випила шампанське.

Після цього Вєрка презентувала публіці дуже актуальну кричалку про кремлівського "фюрера". Разом зі своєю сценічною мамою, пританцьовуючи, вона заспівала: "Путін, шоб ти здох!"

Вєрка Сердючка

Вєрка Сердючка

Глядачі оплесками зустріли цю фразу, підхопили її і в унісон повторювали за артисткою.

Вєрка Сердючка

Протягом концерту Сердючка ще не раз співала цю кричалку.

Не обійшлося і без романтичних моментів. "Мама" Вєри покликала на сцену дівчину, яка начебто виграла приз. Коли та підійнялася на сцену і заплющила очі, вийшов її хлопець з величезним букетом червоних троянд, став на коліно і зробив їй пропозицію. Дівчина відповіла йому "Так".

Вєрка Сердючка

Вєрка Сердючка

Публіка привітала пару шаленими оваціями. А Сердючка з "мамою" побажали їм щасливого життя.

Вєрка Сердючка

Сердючка завершила концерт виконанням Гімну України. Учасники бенду тримали українські прапори.

Вєрка Сердючка

Вєрка Сердючка

Вєрка Сердючка

Вєрка Сердючка

Вєрка Сердючка

Вєрка Сердючка

Вєрка Сердючка

Вєрка Сердючка виступила у Києві з благодійним концертом

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