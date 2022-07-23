Улюблені хіти, тости і пропозиція руки та серця: як відбувся благодійний концерт Вєрки Сердючки у Києві

Редакція Леді.Тсн.ua відвідала благодійний виступ артистки у столиці.
Вчора, 22 липня, у Києві з благодійним концертом виступила Вєрка Сердючка разом зі своїм бендом. Отримані кошти передадуть на підтримку постраждалим регіонам.
Побачити і послухати улюблену зірку, а також трішки відволіктися від жахливої реальності, прийшло багато прихильників, які з шаленими оваціями зустріли Вєрку на сцені.
Артистка постала у своєму фірмовому національному образі: у розкішній вишиванці, спідниці міді з квітковим орнаментом, пояс з візернуком, білих колготах і босоніжках на високих підборах.
Аутфіт вона доповнила великими окулярами і традиційним срібним головним убором, наче дискобол, із величезною зіркою.
Сердючка виконала всіма улюблені хіти, а також заспівала свою нову пісню "Є пропозиція", яка стала саундтреком до комедії "Велика прогулянка".
Вона також заспівала свою знамениту пісню (з якою виступила на "Євробаченні" у 2007 році) з новим приспівом: Russia Good Bye замість Lasha Tumbai.
Співачка багато жартувала і підіймала з "мамою" тости за перемогу України.
"Все буде Україна!" – сказала вона і випила шампанське.
Після цього Вєрка презентувала публіці дуже актуальну кричалку про кремлівського "фюрера". Разом зі своєю сценічною мамою, пританцьовуючи, вона заспівала: "Путін, шоб ти здох!"
Глядачі оплесками зустріли цю фразу, підхопили її і в унісон повторювали за артисткою.
Протягом концерту Сердючка ще не раз співала цю кричалку.
Не обійшлося і без романтичних моментів. "Мама" Вєри покликала на сцену дівчину, яка начебто виграла приз. Коли та підійнялася на сцену і заплющила очі, вийшов її хлопець з величезним букетом червоних троянд, став на коліно і зробив їй пропозицію. Дівчина відповіла йому "Так".
Публіка привітала пару шаленими оваціями. А Сердючка з "мамою" побажали їм щасливого життя.
Сердючка завершила концерт виконанням Гімну України. Учасники бенду тримали українські прапори.
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