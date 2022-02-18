Королева стильних оправ: які сонцезахисні окуляри носить Йоко Оно

Показуємо найстильніші моделі окулярів у гардеробі знаменитості.

Сонцезахисні окуляри — головна модна фішка образу Йоко Оно. Художниця завжди з'являється в цьому аксесуарі і якщо її одяг дуже стриманий і однотонний, то ось у виборі окулярів і капелюшків (ще вона улюблена її деталь гардеробу) вона дозволяє собі експерименти. Колекція у Йоко величезна і помітити в ній можна масивні моделі в товстій оправі, великі окуляри з градієнтом на скельцях, квадратні в стилі 90-х, котяче око і навіть тішейди, які любив її чоловік Джон Леннон.

Носить Йоко Оно сонцезахисні окуляри не завжди просто на очах, а часто спускає їх на ніс, особливо, якщо це моделі з не великими лінзами. Багато з цих моделей досі актуальні, тому пропонуємо їх роздивитися ближче.

Йоко Оно / Associated Press

Йоко Оно / Associated Press

Йоко Оно / Associated Press

Йоко Оно / Associated Press

Йоко Оно / Associated Press

Йоко Оно / Associated Press

Йоко Оно / Associated Press

Йоко Оно / Associated Press

Йоко Оно / Associated Press

Йоко Оно / Associated Press

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