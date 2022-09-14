Улюблений браслет королеви Камілли: розглядаємо прикрасу, яку дружина Чарльза III майже ніколи не знімає

Нова королева Великої Британії має колекцію лаконічних і вже культових прикрас від французького бренду. Улюблена з них – браслет.

Зазвичай представників британської королівської сім'ї не побачити в прикрасах від відомих брендів, адже найчастіше ювелірні вироби, в яких вони виходять у світ, старовинні, перероблені зі старовинних або зроблені на замовлення. Однак Камілла, нова королева-консорт Великої Британії, дуже любить не лише прикраси з королівської скарбниці, але й французьку люксову фірму Van Cleef & Arpels.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Браслет Van Cleef & Arpels Alhambra / Фото: vancleefarpels.com

На руці новоспеченої королеви ми помітили лаконічний браслет від цього бренду. Модель браслета називається Vintage Alhambra і виконана у формі чотирилистої конюшини. Матеріали, використані в браслеті, — 18-каратне золото та агат.

Перша прикраса Alhambra була створена 1968 року — це було довге кольє з 20 мотивами у формі конюшини чотирилистої з жовтого золота з абстрактним візерунком і обрамленням із золотих намистин. Прикраса мала моментальний успіх і стала справжнім символом удачі, а також одним із символів Дому Van Cleef & Arpels.

Королева-консорт Камілла / Фото: Getty Images

Хто подарував Каміллі цей браслет невідомо, можливо, це подарунок Чарльза, а можливо її дітей. Але як би там не було, прикраса одна з улюбленних у королеви, адже вона практично ніколи її не знімає, може вона і справді вірить в удачу чотирилисника.

Королева-консорт Камілла / Фото: Associated Press

Королева-консорт Камілла / Фото: Associated Press

Королева-консорт Камілла / Фото: Associated Press

Королева-консорт Камілла / Фото: Associated Press

Але це не єдиний виріб від Van Cleef & Arpels, який має Камілла. Також вона неодноразово з'являлася на публіці в цілих парюрах із перламутровими та малахітовими вставками.

Королева-консорт Камілла / Фото: Getty Images

Королева-консорт Камілла / Фото: Getty Images

Королева-консорт Камілла / Фото: Getty Images

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