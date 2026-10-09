Ума Турман у сукні-смокінгу продемонструвала стрункі ноги на заході у Нью-Йорку

Ума Турман / © Getty Images

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Ума Турман відвідала захід Paramount+, присвячений 20-річчю серіалу «Декстер» і другому сезону «Декстер: Воскресіння». Подія відбулася у Нью-Йорку на майданчику тематичної музейної експозиції Dexter 20th Anniversary Museum Experience.

Акторка постала там у чорній двобортній сукні-смокінгу довжини міні. Вбрання мало приталений крій і широкі атласні лацкани, які формували глибокий V-подібний виріз.

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Ума Турман / © Getty Images

Образ Ума доповнила чорними капроновими колготками й гостроносими туфлями на підборах. У руці вона тримала невеликий прямокутний чорний клатч із металевим обрамленням. На шиї у зірки сяяло витончене діамантове кольє з невеликою підвіскою, а на пальці — каблучка.

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Турман зробила хвилясте укладання, макіяж з акцентом на очах і молочний манікюр.

Нагадаємо, Ума Турман на Тижні моди в Парижі з’явилася у штанях-кльош і графітовому светрі з незвичайними рукавами.

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