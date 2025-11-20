- Дата публікації
Ума Турман возз'єдналася з Квентіном Тарантіно на червоній доріжці попри давню сварку
Режисер і акторка позували обійнявшись.
Акторка Ума Турман відвідала захід у Голлівуді й одягнена була в особливе вбрання — жовту футболку, на якій вона ж і зображена. Також на ній був напис «Убити Білла».
Футболку Ума поєднала з чорними штанами, черевиками і шкіряною курткою.
На червоній доріжці до Турман також приєднався Квентін Тарантіно. Вони позували обійнявшись.
Нагадаємо, що після спільної роботи над «Кримінальним чтивом» і «Убити Білла» у Квентіна і Уми Турман були непрості професійні стосунки, які стали ще більш напруженими після того, як вона отримала травму внаслідок автомобільного трюку на знімальному майданчику: Тарантіно наполіг, щоб Турман особисто проїхалася на кабріолеті для однієї зі сцен, проте автомобіль занесло, і він врізався в дерево.
Але, схоже, Ума пробачила режисера і пара, як і раніше, залишається друзями.
А возз’єдналися Тарантіно і Турман заради великого оновлення для культової гри Fortnite за мотивами бойовика «Убити Білла». В основу сюжету ляже вирізана з фільму арка.